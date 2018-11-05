Свердловская чиновница молодёжи: «Государство не просило вас рожать»

Кировград, Свердловская область, , 11:19 — REGNUM На Урале разгорается очередной скандал с участием представителей власти. Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила молодым людям о том, что государство не просило их родителей рожать.

Заявление приводит местный телеканал «Эхо 24». В выпуске программы «Новости Кировграда» за 2 ноября идёт речь о круглом столе с участием Ольги Глацких и представителей молодёжных объединений города. Мероприятие прошло в администрации муниципалитета. Главной его темой стало создание и развитие площадок для раскрытия и развития талантов молодых людей.

В ходе дискуссии зашла речь о нехватке денег на развитие таких площадок. И после этого прозвучало заявление чиновницы.

«На сегодняшний день получилось так, что в молодёжи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что «нам государство всё должно». Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать», — сказала Ольга Глацких.

Она добавила, что все знают свои права, но все забыли про свои обязанности, и призвала родителей вместе с государством вкладываться в своего ребёнка.

«Если государство вкладывается проектами, мероприятиями, вы думаете, легко организовать мероприятие и это дёшево стоит? Поверьте, это недёшево! И ресурсы, и человеческие ресурсы… А зарплаты, коллеги не дадут соврать, трикопеечные у всех чиновников и у всех государственных и муниципальных служащих», — продолжила Ольга Глацких.

Оброненная чиновницей фраза о том, что государство не просило родителей рожать, вызвала широкий резонанс. В основном граждане отреагировали весьма гневно. Среди самых мягких комментариев Ольге Глацких предлагают ответить на вопрос, откуда у государства берутся налогоплательщики и защитники.

Отметим, чиновники и депутаты периодически выступают с громкими заявлениями. На Среднем Урале в начале 2015 года отличился депутат областного Заксобрания Илья Гаффнер, который призвал земляков экономить на еде. Это его заявление вызвало большой скандал, но в сентябре 2016 года он снова стал депутатом. Причём его избрали не по партийному списку, а по одномандатному округу.

Меньше повезло саратовской чиновнице. После заявлений о том, что на еду в месяц может хватить 3500 рублей и разразившегося скандала, она была уволена.