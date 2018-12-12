Чиновница Ольга Глацких получила выговор и устроила приём граждан

Екатеринбург, , 12:26 — REGNUM Свердловская чиновница Ольга Глацких вышла на работу и 12 декабря принимала граждан. Приём проводился в рамках общероссийского приёма населения, приуроченного к 25-летию Конституции России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как пишет издание Накануне.Ru, активность посетителей была невысокой. Первый зашёл к ней в 9:00 по местному времени, а второй был записан уже на 13:00. В ходе беседы с журналистами Ольга Глацких заявила, что возглавляет областной департамент молодёжной политики и намерена работать в прежнем статусе. По крайней мере, то время, которое ещё отпущено вверенному ей подразделению. По её словам, реорганизация департамента начнётся после выхода постановления правительства региона и займёт примерно два месяца.

При этом пока чиновница не знает, будет ли работать после окончания реорганизации, пишет Накануне.Ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ольга Глацких осенью оказалась в центре скандала. В начале ноября одна из телекомпаний свердловского города Кировграда обнародовала репортаж о круглом столе с участием чиновницы. На этом мероприятии она заявила о том, что государство ничего не должно молодёжи, а их родителей не просило рожать.

После разразившегося скандала губернатор Евгений Куйвашев отстранил её от работы. Началась служебная проверка. Слова чиновницы возмутили и представителей «Единой России», и депутатов Государственной думы.

Кроме того, СКР объявил о начале проверки департамента молодёжной политики. Однако спустя несколько часов релиз пропал с сайтов СКР и его областного управления.

После всего произошедшего многие наблюдатели полагали, что теперь Ольга Глацких будет уволена. Однако 11 декабря стало известно об окончании проверки. Чиновнице объявили выговор и вернули на работу.

Кроме того, её департамент в ближайшее время будет объединён с областным министерством общего и профобразования. Создано новое министерство — образования и молодёжной политики. Дальнейшая судьба Глацких пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: Свердловская чиновница Ольга Глацких вернулась на работу