«Макарошковая» диета сподвигла саратовского депутата на инициативы

Саратов, , 07:31 — REGNUM Эксперимент с попыткой питаться на прожиточный минимум в месяц, который составляет 3,5 тыс. рублей, подтолкнул депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко (КПРФ) к новым законодательным инициативам. Парламентарий уверен, что размер потребительской корзины должен быть существенно увеличен. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции «Министерская диета или как саратовский депутат съел потребительскую корзину».

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Бондаренко планирует выступить с законодательной инициативой и предложить Госдуме и правительству РФ увеличить размер потребительской корзины до 10 тыс. рублей, чтобы граждане могли себе позволить купить «настоящие молоко, сыр, мясо и фрукты», сообщает агентство городских новостей «Москва». При этом, по его мнению, прожиточный минимум должен составлять не менее 20 тыс. рублей.

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Напомним, история началась с заявления теперь уже бывшего министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой о том, что граждане вполне могут прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц. По её словам, этого вполне достаточно для питания. При этом сама экс-чиновница посидеть на такой кефироно-макарошковой диете отказалась. А вот депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко (КПРФ) решил испробовать прожиточный минимум на себе.

В первую неделю своей «диеты» депутат заявлял, что похудел более чем на два килограмма. По итогам двух недель парламентарий сбросил шесть кг.