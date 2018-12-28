Луганск, 28 декабря, 2018, 08:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 27 декабря вооружённые формирования Украины четыре раза нарушали режим прекращения огня. Об этом заявили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

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Так, огонь вёлся из миномётов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатомётов АГС, ручных противотанковых гранатомётов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

«Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Смелое, Лозовое, Молодежное, Фрунзе», — уточнили в военном ведомстве республики.

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Два из них были совершены утром с промежутком в полчаса. В результате ни повреждений инфраструктуры, ни потерь среди гражданского и военного населения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние несколько дней «режим тишины» в ЛНР украинские силовики нарушили 12 раз. 26 декабря огонь открывался по трём населённым пунктам ЛНР, а днём ранее территорию республики обстреляли восемь раз.

Добавим, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, миномётов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.