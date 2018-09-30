ЛНР: Украинские боевики за сутки восемь раз нарушили режим перемирия

Луганск, , 08:45 — REGNUM За минувшие сутки украинские боевики восемь раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Сообщается, что режим прекращения огня с украинской стороны был нарушен восемь раз. Украинские боевики при обстрелах применяли артиллерию калибром 122 мм, гранатометы, боевые машины пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелу подверглись позиции войск ЛНР районе населенных пунктов Калиново, Лозовое, Калиновка, Пришиб, Красный Яр. Как минимум 115 снарядов были выпущены по территории ЛНР.

По предварительным данным, среди гражданского населения потерь в результате обстрела нет.