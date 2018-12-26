Украинские военные формирования четыре раза обстреляли ЛНР

Луганск, 26 декабря 2018, 07:30 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ четыре раза открывали огонь по трём населённым пунктам ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 26 декабря официальный сайт оборонного ведомства.
Позиции защитников ЛНР в районе посёлка Донецкий были обстреляны из 82-мм миномётов со стороны Новотошковского. ВСУ выпустили 36 мин.
В район Желобка прилетело 7 мин калибра 82 мм со стороны Крымского. По Лозовому выпустили три гранаты из СПГ.
В результате действий ВСУ никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли пять населённых пунктов на территории ЛНР, применив 152-мм и 122-мм пушки, а также 120-мм миномёты.
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Отметим, согласно Минским соглашениям, которые были подписаны, в частности Украиной, артиллерия калибра более 100 мм должна быть отведена от линии соприкосновения сторон.