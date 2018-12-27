Москва, 27 декабря, 2018, 13:30 — ИА Регнум. В России в ноябре 2018 года объём ипотечного кредитования превысил уровень ноября 2017 года на 29%. По данным Национального бюро кредитных историй, только за последний месяц осени банки выдали около 300 млрд рублей на приобретение жилья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ипотека

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Также в ноябре до рекордных значений увеличилась и средняя сумма ипотечного кредита. Она достигла 2,34 млн рублей, что на 15,5% больше чем за аналогичный период 2017 года.

Самый большой размер среднего кредита в Москве — 4,48 млн рублей. На втором месте Московская область. Здесь в среднем выдавали кредит в размере 3,36 млн рублей. Замыкает тройку Санкт-Петербурге с 3 млн рублей.

При этом самый значительный скачок за прошедший год по размеру ипотечного кредита произошёл в Воронежской области (+37,6%) и Хабаровском крае (+28,7%). Также больше стали брать в ипотеку в Тульской области, Татарии и Чувашии.

По словам генерального директора НБКИ Александра Викулина, одной из причин роста среднего размера ипотечного кредита может быть снижение банками сумм первоначального взноса по ипотеке.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года в России был поставлен рекорд по выдаче ипотеки. Так, за месяц выдано 141,3 тыс. кредитов на 299,8 млрд рублей (+25,3% в количественном и +40,7% в денежном выражении). Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2017 года, тогда было выдано ипотечных кредитов на сумму 290,5 млрд рублей.

Всего же за январь — октябрь 2018 года банки выдали гражданам РФ 1,17 млн ипотечных кредитов на сумму 2,37 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 44,4% в количественном выражении и +58,2% в денежном.