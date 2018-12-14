Рынок ипотечного кредитования в Оренбуржье переживает рекордный всплеск

Оренбург, , 08:47 — REGNUM В Оренбургской области за десять месяцев 2018 года населению выдано кредитов на покупку жилья в общем объёме на 30,5 млрд рублей. Сумма в 1,7 раза превышает показатель 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минстрое региона.

В ведомстве также обратили внимание на то, что по количеству выданных ипотечных кредитов в области поставлен рекорд за всю историю наблюдений рынка ипотечного кредитования региона. Кредиты на покупку жилья в январе — октябре получили более 20 тысяч местных жителей, что в 1,5 раза превышает показатель 2017 года. В общей массе ипотечных кредитов 22% занимают средства, выданные на приобретение жилья в новостройках.

Эксперты называют одной из причин повышенного спроса на ипотеку среди оренбуржцев снижение средневзвешенной ставки на 1,4% к уровню 2017 года. Сейчас ставка — 9,5%.

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