Париж, 27 декабря, 2018, 11:23 — ИА Регнум. Спустя 18 месяцев после прихода к власти президент Франции Эммануэль Макрон теряет хватку? Таким вопросом задается информационный телеканал Euronews, который заявил, что 2018 год оказался очень нестабильным для главы Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эмманюэль Макрон

За границей Эммануэль Макрон — харизматичный лидер, который вдохновляет на изменения. Во Франции же он сталкивает с новыми и новыми трудностями, отмечает информационный телеканал.

Сказать, что 2018 год был трудным для Эммануэля Макрона, — это эвфемизм. Главе Франции пришлось столкнуться со своими первыми серьезными политическими кризисами: с обвинениями в адрес бывшего сотрудника Елисейского дворца Александра Беналля и масштабными акциями протеста «желтых жилетов».

Обвинения, обрушившиеся в мае 2018 года, об избиении манифестанта сотрудником охраны президента Александром Беналля и кадры происходящего серьезно повлияли на образ главы государства. Кабинет правительства распался, затем неожиданная отставка министра внутренних дел Франции Жерара Коломба спровоцировала перестановки в правительстве.

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По мнению издания, Эммануэль Макрон воспользовался возможностью перестановки, чтобы попытаться восстановить доверие местных выборных должностных лиц, с которыми у него были очень сложные отношения с начала президентского срока. В результате было создано министерство по связям с местными властями.

Сам же Макрон становится все более «изолированным», его обвиняют в том, что он «не видит и не слышит» своих граждан.

Кризис «желтых жилетов» еще больше повлиял на рейтинг главы государства, который упал до 18%. Сторонники движения «желтые жилеты» были возмущены молчанием президента Франции на протяжении нескольких недель после начала акций протеста. В комментариях в социальных сетях они писали: «это молчание ненормально», «где Макрон и когда он сделает заявление».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Франции Эммануэль Макрон поблагодарил солдат, которые проводят рождественские праздники вдали от своих семей, обеспечивая безопасность жителям страны.