Помимо нового главы МВД Франции, Макрон назначил четырех новых министров

Париж, , 12:45 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Эдуард Филипп решили сменить четырех министров в кабинете правительства Франции, сообщает Le Figaro.

На 71 году жизни Жак Мезард покидает пост министра территориальной сплоченности и заканчивает политическую карьеру. Жаклин Гуро была назначена руководителем этого большого министерства. С декабря 2017 года она курировала в правительстве вопросы, связанные с Корсикой.

Стефан Траверт покидает должность министра сельского хозяйства. Председатель социалистической фракции в Сенате Дидье Гийом назначен на этот пост.

Франсуаз Ниссен оставляет пост министра культуры. Как отмечает издание, слухи об отставке Француаз Ниссен ходили давно, но до сих пор не были ничем подтверждены. Франк Ристер назначен министром культуры.

Дельфина Гени-Стефанн покидает пост государственного секретаря при министерстве экономики и финансов Франции, который занимала с ноября 2017 года. На ее место назначена 44-летняя Аньес Панниер-Рунашер, которая начала свою карьеру в министерстве в качестве инспектора в начале 2000-ых годов.

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