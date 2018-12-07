Что обсуждают «желтые жилеты» накануне мобилизации 8 декабря? — Le Figaro

Париж, , 13:55 — REGNUM Активисты «желтых жилетов» обсуждают четыре темы на странице движения в Facebook, сообщает Le Figaro.

Накануне четвертой мобилизации движения «желтые жилеты» сторонники акции протеста обсудили несколько тем, среди которых издание выделяет четыре, а именно пакт о миграции, молчание главы государства Эммануэля Макрона, проведение референдума и усилия правительства Франции запугать активистов.

«Глобальный пакт для безопасной, упорядоченной и регулярной миграции» — это одна из самых обсуждаемых тем последних дней. Сторонники движения «желтые жилеты» выступают против подписания этого пакта. Многие активисты в комментариях написали, что «Франция продается», «Франция продается ООН, Европейскому союзу, глобальному управлению». По мнению французов, подписание пакта о миграции положит конец французскому суверенитету.

Сторонники движения «желтые жилеты» возмущены молчанием президента Франции, который сделал последнее заявление 1 декабря 2018 года. В комментариях они писали: «это молчание ненормально», «где Макрон и когда он сделает заявление», «Макрон считает молчание — золото?»

Еще одна тема, подробно обсуждаемая в группе «желтых жилетов» в Facebook: проведение референдума по инициативе граждан. Активисты движения выступают за четыре типа референдумов, которые, по их мнению, должны состояться во Франции для разрешения сложившейся ситуации.

Еще одна повторяющаяся тема накануне новых акций протеста — это мобилизация сил правопорядка. Премьер-министр Франции заявил, что около 89 тыс. полицейских будут мобилизованы во Франции 8 декабря, в том числе 8 тыс. в Париже. Некоторые активисты назвали это заявление откровенной ложью, другие — способом правительства всех запугать.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции планирует выступить с заявлением по поводу массовых акций протеста на следующей неделе, после мобилизации 8 декабря.

Подробности: Макрон выступит по поводу протестов «желтых жилетов»