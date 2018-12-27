Киев, 27 декабря, 2018, 08:44 — ИА Регнум. За время военного положения на Украине было сделано очень много, но об этом нельзя говорить открыто, заявил заместитель руководителя министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» (МинВОТ) Юрий Грымчак 26 декабря в эфире телеканала Zik.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Чиновник вспомнил о средствах связи, переданных Украине странами НАТО, которые президент страны Пётр Порошенко вёз из Брюсселя на своём самолёте.

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По словам Грымчака, другие достижения военного положения на Украине следует обсуждать на закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не будет продолжать военное положение в стране, несмотря на то, что ситуация по периметру границ не изменилась.

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