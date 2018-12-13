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Порошенко привёз из Евросоюза радиостанции для ВСУ

Общество

Системы связи НАТО устойчивы к помехам

Порошенко привёз из Евросоюза радиостанции для ВСУ
Ministry of Defense of Ukraine
ВСУ

Брюссель, 13 декабря 2018, 20:30 — REGNUM  В самолёт президента Украины Петра Порошенко, возвращавшийся из Брюсселя, погрузили оборудование связи для ВСУ, сообщило 13 декабря издание «Европейская правда».

«Мы передаём Вооружённым силам Украины устройства закодированной радиосвязи и портативные GPS-трекеры», — рассказал журналистам представитель НАТО

Один из собеседников «Европейской правды» заявил, что для транспортировки груза использовался самолёт государственной авиакомпании «Украина». По данным журналистов, в Брюсселе был один такой самолёт — тот, который перевозил Порошенко и украинскую делегацию.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, во время пресс-конференции с Порошенко, пообещал передать ВСУ защищённые системы связи.

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