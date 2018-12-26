Ситуация на границах Украины не изменилась — Порошенко

Киев, , 16:02 — REGNUM За время действия военного положения на территории Украины количество «российских войск» по периметру страны осталось прежним, заявил президент Украины Пётр Порошенко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщили 26 декабря «Украинские новости».

Порошенко заявил о несметном количестве артиллерийских систем, танков и систем залпового огня, сконцентрированных в ДНР и ЛНР, а также о войсках РФ, якобы сосредоточенных на границе с Украиной. Он подчеркнул, что данные получены благодаря «спутниковыми снимками наших союзников по НАТО», однако не показал ни одного снимка.

Несмотря на тяжёлую военную обстановку, военное положение на Украине продлеваться не будет, подчеркнул Порошенко.

По его словам, за минувший месяц удалось значительно укрепить ВСУ, а также выявить недостатки системы управления войсками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Леонид Емец выступил с инициативой собрать Верховную раду на внеочередное заседание, чтобы показать обществу, что военное положение на Украине было «серьёзным».

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Отметим, украинское общество в массе своей понимает истинные мотивы Порошенко — почти две трети граждан (согласно опросам) считают, что президент хотел сорвать выборы.

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