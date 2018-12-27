Ростов-на-Дону, 27 декабря, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Исторический совет войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» объявил 2019 год для казачьих обществ, казачьих образовательных учреждений Войска Донского, расположенных на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей и Республики Калмыкия, — Годом истории и культуры донских казаков. Об этом говорится в поздравлении с Новым годом и Рождеством от имени атамана войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Виктора Гончарова, сообщает ИА REGNUM.

Don-kazak.ru Виктор Гончаров

«Минувший 2018 год был насыщен событиями регионального, федерального и международного масштаба. В очередной раз казаки поддержали действующего президента России В. В. Путина и его движение по пути усиления нашего государства, наращивания мощи и потенциала в целях обеспечения безопасности и нерушимости наших границ.

Два города юга России — Волгоград и Ростов-на-Дону, где действуют казачьи общества Всевеликого войска Донского, приняли участие в приеме гостей чемпионата мира по футболу. Донские казаки не просто покорили зарубежных фанатов своим гостеприимством, добродушием, традиционными обычаями и культурой, но и несли службу по обеспечению безопасности и профилактике правонарушений в период мундиаля. Службу казаков высоко оценили власти регионов, силовые структуры и, главное, наши гости, а также жители городов и станиц.

В 2018-м году произошло еще одно важное для казаков событие: в конце ноября в Храме Христа Спасителя в Москве прошёл Большой круг казаков России, учредивший Всероссийское казачье общество. Все 11 войсковых казачьих обществ, входящих в Государственный реестр казачьих обществ РФ, в очередной раз подтвердили свое предназначение и цель — служение России, сохранение казачьих традиций и казачьего духа в едином строю. Что, однако, не мешает самостоятельности войсковых казачьих обществ, сохранению самобытности, традиций и культуры казаков в регионах исконного проживания.

Казаки, научная общественность отметили в уходящем году памятные даты, такие как столетие начала Гражданской войны, активная фаза которой пошла с Дона, и столетие окончания Великой войны.

Наступающий 2019 год также продолжает череду исторических юбилеев. 24 января мы отметим столетие с момента принятия директивы Оргбюро ЦК РКП (б), подписанной Я. Свердловым, и положившей начало геноциду казачества на государственном уровне. Так называемое «расказачивание» всколыхнуло Дон, послужило толчком начала восстаний в Вешенской, Мигулинской и других станицах и хуторах. Эти даты и события требуют нашего объективного, бесстрастного переосмысления и изучения.

В этой связи Исторический совет Всевеликого войска Донского объявил 2019 год для казачьих обществ, казачьих образовательных учреждений Войска Донского — Годом истории и культуры донских казаков.

Также 2019 год станет главным и в подготовке к торжествам в честь 450-летнего юбилея служения донских казаков Государству Российскому, проведению VI-го Всемирного Конгресса казаков в г. Новочеркасске, которые будут проходить в 2020 году на Донской земле.

На протяжении сотен лет казаки были собирателями земли русской, наши предки стояли на страже мира и нам, признавая объективность истории и отдавая дань выбору предков, — служить России.

Встречая Новый год, мы все надеемся на лучшее, обращаемся к нашим небесным покровителям с просьбой о здоровье близких, о благополучии, о мире на нашей земле. Пусть все сбудется!

Пусть наступающий год принесет стабильность и удачу, подарит новые идеи, творческие замыслы и возможности воплотить их в жизнь, исполнит самые заветные желания!

С Рождеством Христовым и Новолетием!

Слава Богу, что мы есть, что мы — казаки!»

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