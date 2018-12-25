Сергей Смирнов: не терять оптимизма в Новом году!

Ростов-на-Дону, , 16:03 — REGNUM Не терять оптимизма в наступающем 2019 году пожелал жителям Ростова-на-Дону и России постоянный эксперт ИА REGNUM, ростовский политтехнолог Сергей Смирнов.

«Всем росточанам и россиянам желаю не терять оптимизма! Не перекладывать ответственность за свою жизнь на других, начиная со своих непосредственных начальников и заканчивая нашим президентом! — отметил собеседник ИА REGNUM.

И, конечно, же весёлых новогодний праздников с шампанским, оливье и мандаринами!»