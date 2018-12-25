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Анатолий Котляров: жителям России — преумножения чувства юмора в Новом году

Политика

Собеседники ИА REGNUM поздравляют граждан России с Новым годом

Анатолий Котляров: жителям России — преумножения чувства юмора в Новом году
Иллюстрация: Из личного архива Анатолия Котлярова
Анатолий Котляров

Ростов-на-Дону, 25 декабря 2018, 15:53 — REGNUM  В предстоящем 2019 году жителям России стоит запастись чувством юмора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия») в канун наступающего праздника Нового года.

«Дорогие друзья!

Исходя из наших реалий, 2019-й год будет, конечно, хуже 2018-го, но намного лучше 20-го! Поэтому хочется пожелать стране сохранения и преумножения чувства юмора, так как без него переживать сюрпризы от правительства крайне затруднительно.

А ещё хочется пожелать любви и доброты внутри наших семей. Только крепость наших семейных связей позволит нам устоять, несмотря на все действия нашей дорогой власти».

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