Анатолий Котляров: жителям России — преумножения чувства юмора в Новом году

Ростов-на-Дону, , 15:53 — REGNUM В предстоящем 2019 году жителям России стоит запастись чувством юмора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия») в канун наступающего праздника Нового года.

«Дорогие друзья!

Исходя из наших реалий, 2019-й год будет, конечно, хуже 2018-го, но намного лучше 20-го! Поэтому хочется пожелать стране сохранения и преумножения чувства юмора, так как без него переживать сюрпризы от правительства крайне затруднительно.

А ещё хочется пожелать любви и доброты внутри наших семей. Только крепость наших семейных связей позволит нам устоять, несмотря на все действия нашей дорогой власти».