Москва, 25 декабря, 2018, 20:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 декабря подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кошелек

С 1 января 2019 года МРОТ должен устанавливаться федеральным законом ежегодно в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал предыдущего года.

Таким образом, с начала следующего года минимальный размер ежемесячной оплаты труда устанавливается в сумме 11 280 рублей.

Документ был принят Государственной думой 11 декабря и одобрен Советом Федерации 21 декабря 2018 года.

Читайте также:

Для «галочки» или для граждан: повышение МРОТ

Статистическая «эквилибристика»: о повышении МРОТ