Москва, 25 декабря, 2018, 09:25 — ИА Регнум. В России есть хорошие игристые вина, и их достаточно много. К такому выводу пришли эксперты Роскачества по результатам проведённого исследования. Так, свыше 76% образцов дегустаторы оценили как выше среднего.

(сс) jarmoluk Игристые вины

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Всего было протестировано игристое вино 51 торговой марки. 37 из них получили высокую оценку — 78 баллов или больше по стобалльной системе. Согласно ГОСТу, хорошее шампанское должно набрать не менее 71 балла. Однако три образца вина до этого показателя не дотянули.

В исследование вошли вина девяти производителей, по которым было подтверждено российское происхождение винограда. «Новый Свет», «Инкерман», «Золотая Балка» и «Усадьба Перовских» представляли Крымский полуостров. «Кубань-Вино», «Мысхако», «Абрау-Дюрсо», Винодельня «Юбилейная», «Фанагория» — Краснодарский край.

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Так, лучшим в категории игристых вин, произведённых классическим методом, было признано «Премиум розовое» Абрау-Дюрсо, выпускается под маркой Victor Dravigny. Оно получило 84,9 балла. За ним идут напитки торговой марки «Шато Тамань» — белый брют (84,74 балла), полусухое белое «Мускатное» (84,35 балла) и розовый брют «Селект Розе» (84 балла). Замыкает список лучших игристых вин «Золотая Балка» (полусладкое белое мускатное) производства одноимённой агрофирмы из города Севастополя. Оно набрало 78,1 балла.

Добавим, что в исследовании участвовали напитки стоимостью от 200 рублей до 1 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, рейтинг игристых вин российского производства среднего ценового сегмента от Роскачества выходит в рамках «Винного гида России», который ведомство создает совместно с Минпромторгом и Минсельхозом России. Винная карта России будет представлена потребителям в полном объёме в феврале 2019 года. Для разработки Национального каталога качественных российских вин была создана комиссия из 23 ведущих российских и международных экспертов-дегустаторов.