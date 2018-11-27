Как выбрать хорошее вино: советы Роскачества

Москва, , 09:10 — REGNUM У каждого сорта вина есть свои вкусовые и ароматические нюансы. Зная их, потребитель может сделать собственный, индивидуальный выбор в пользу определенного сорта вина. Рекомендации, как выбрать качественный алкогольный напиток, а также как правильно читать этикетку, дали эксперты Роскачества.

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Отмечается, что согласно российскому законодательству, сортовым вином может считаться образец, в котором не менее 85% одного сорта. Самые распространенные в мире или так называемые «международные» сорта винограда: каберне совиньон, мерло, пино нуар, шардоне, совиньон блан, рислинг. Идентифицировать их можно по этикетке — производитель указывает сорт винограда на маркировке бутылки.

«При этом в России немало и своих собственных, эндемичных или автохтонных вин», — отмечает руководитель дегустационной группы Роскачества, глава Союза сомелье Артур Саркисян.

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Ассамбляжными или купажными винами чаще всего называют вина, произведенные из нескольких сортов винограда. В ведомстве напомнили, что вина делятся на несколько типов в зависимости от технологических особенностей и содержания сахара: сухие, полусухие, полусладкие, сладкие. Для игристых вин выделяются «очень сухие» категории «брют», «экстра-брют». По технологическим особенностям выделяют тихие, игристые (шампанские), ликерные.

В Роскачестве опровергли миф о том, что вино в процессе выдержки становится только лучше. Как оказалось, это верно только для лучших вин, специально созданных виноделом в расчёте на длительное хранение.

Ещё один совет дали в ведомстве по условиях хранения этого алкогольного напитка: бутылку лучше всего хранить лёжа, чтобы вино омывало пробку и та не рассыхалась со временем. Важно поддерживать и комфортную температуру — для белого вина она составляет 11−12 градусов, для красных — немного выше. На свету вина хранить не стоит, большинство из них при таких условиях разрушаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Роскачество начало масштабную проверку качества вина, представленного на прилавках российских магазинов. По её итогам будет составлен «Винный гид России» — первый потребительский навигатор на рынке вин российских производителей.

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