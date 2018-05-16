Лишь пять из 47 марок «коньяков» в магазинах — коньяки

Москва, , 15:44 — REGNUM Из проверенных экспертами Роскачества трёхзвёздочных коньяков 47 торговых марок высоким требованиям соответствовали лишь пять образцов крепкого напитка. Об этом сообщает 16 мая пресс-служба ведомства.

В Роскачестве заключили: высоким требованиям соответствуют только четыре французских коньяка и один российский. Французская продукция ожидаемо заняла лучшие позиции рейтинга, однако один из российских коньяков ничем не уступает напиткам, произведенным на исторической родине коньяка — это коньяк «Бахчисарай».

Отмечается, что у 15 из 47 образцов выявлен спирт не виноградного происхождения, а пять коньячных брендов вообще не имеют права называться коньяками — в их составе обнаружены искусственные ароматизаторы.

Согласно заключению специалистов, все нарушители выявлены в наиболее доступной ценовой категории — от 371 до 511 рублей. Это напиток «Три звездочки» производства ЗАО «Вино-коньячный комбинат «РУСЬ» и ООО «Винно-коньячный завод «Русский», напитоки «КД» (ООО коньячный завод «Арегак»), «Одесский» (ООО «Родник и К») и «Белая гвардия» (ЗАО Комбинат шампанских вин и коньяков «Росинка»).

В ведомстве подчеркнули, что коньяки трехлетней выдержки, как самые популярные среди покупателей, были направлены на исследование по распоряжению вице-премьера Александра Хлопонина, курировавшего в прошлом составе правительства РФ алкогольную отрасль.

«Их относительная дешевизна и высокие объемы продаж по сравнению с более выдержанными «собратьями» — соблазн для производителя забыть о качестве», — отметили в Роскачестве.

Надзорные органы уведомлены о нарушениях, сообщили в пресс-службе, в некоторых магазинах товары уже изъяты из продажи.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2018 года началось всероссийское экспертное исследование качества коньячной продукции. Проверка прошла по поручению заместителя председателя правительства РФ Александра Хлопонина, который курировал алкогольную отрасль.

Для участия в исследовании экспертами был закуплен коньяк около 50 торговых марок, произведенных в России, Франции, Грузии, Республике Молдова, а также Республике Армения.

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