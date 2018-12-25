Оксфорд, Великобритания, 25 декабря, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Возможной причиной гибели одной из самых древних цивилизаций — шумеров — стала засуха, сообщает PHAS со ссылкой на данные ученых Оксфордского университета (Великобритания).

Засуха

Первое единое государство шумеров — Аккадская империя — внезапно прекратило свое существования 4,2 тыс. лет назад. Ряд ученых считал, что одной из причин гибели стала старая знать городов-государств Месопотамии, которая была недовольно централизацией власти. Другие предполагали, что виной тому — нашествие кочевников. Однако сейчас появились свидетельства, что гибель цивилизации связана с климатом.

«Мы подозревали, что в то время произошла климатическая катастрофа, которая одновременно погубила не только шумеров, но и древнеиндийскую и египетскую цивилизации», — отметили ученые.

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Так, специалисты изучили сталактиты в пещере Голь-и-Зард на севере Ирана и предположили, что мощные засухи и пылевые бури лишили шумеров всех запасов воды. Около 4,26 тыс. лет назад рост сталактитов резко замедлился, что говорит о резком снижении уровня осадков. Засухи продлились более 300 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа исследователей из Кембриджского университета выявила, что причиной гибели цивилизации майя на территории Латинской Америки могла стать продолжительная засуха. Выяснилось, что два длительных засушливых периода можно датировать промежутками 750−850 гг. и 950−1050 гг. Эти периоды могли сильно повлиять на сельское хозяйство майя.

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