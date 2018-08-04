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Учёные выяснили природу аномального явления, убившего цивилизацию майя

Наука

Засухи, вероятнее всего, произошли между 800 и 1000 годами нашей эры

Учёные выяснили природу аномального явления, убившего цивилизацию майя
Daniel Schwen
Чичен-Ица пирамида Кукулькана

Лондон, 4 августа 2018, 07:06 — REGNUM  Группа исследователей из Кембриджского университета (Великобритания) выявила, что причиной гибели цивилизации майя на территории Латинской Америки могла стать продолжительная засуха. Об этом сообщает телеканал N-TV.

Отмечается, что указанное аномальное природное явление, вероятнее всего, произошло между 800 и 1000 годами нашей эры. К такому выводу учёные пришли после изучения донных отложений на озере Чичанчанаб на полуострове Юкатан — выяснилось, что два длительных засушливых периода можно датировать промежутками 750−850 гг. и 950−1050 гг. Эти периоды могли сильно повлиять на сельское хозяйство майя.

«Наше исследование является существенным шагом вперед в предоставлении статистически достоверных оценок уровня осадков и влажности во время падения культуры майя», — говорится в отчете исследователей.

Напомним, цивилизация индейцев майя, возникнув примерно 40 веков назад на территории Латинской Америки, пережила свой расцвет в первом тысячелетии нашей эры.

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Научные исследования
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