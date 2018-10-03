Ученые рассказали о неизбежном наступлении катастрофических засух

Пекин, , 09:01 — REGNUM Сразу несколько регионов Земли могут столкнуться с нехваткой воды в случае, если глобальная температура вырастет на два градуса по Цельсию. К такому выводу пришли китайские ученые, результаты исследования которых представлены в пресс-релизе на Phys.org.

Так, изменение глобальной температуры повлияет на доступ к воде в Восточной и Южной Азии, Восточной и Западной Африке, а также Центральной Европе.

Вместе с тем дефицит может возникнуть и в Северной Азии, Южной Африке, Южной Европе, Средиземноморье, Гренландии, Исландии и на Аляске.

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Как сообщало ИА REGNUM, это не единственная глобальная катастрофа, которая ожидает Землю. Учёные утверждают, что в будущем их будет множество. К примеру, через 500 тыс. лет Земля может столкнуться с астероидом диаметром один километр.

Через 100 млн лет может произойти столкновение с другим, гораздо более крупным, астероидом — диаметром более 10 км. Кроме того, уже через 8 тыс. лет возникнет так называемая проблема десятитысячного года — системный сбой, связанный с пятизначным исчислением дат. Также предсказано наступление нового ледникового периода через 50 тыс. лет и исчезновение Ниагарского водопада.

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