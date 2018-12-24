Москва, 24 декабря, 2018, 10:17 — ИА Регнум. Сегодня, 24 декабря, в Москве на ВДНХ в павильоне № 57 открывается самый масштабный экспозиционный комплекс в стране — парк «Россия — моя история». Парк открывается после реконструкции, сообщается на портале мэра Москвы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Интерактивный исторический парк «Россия — моя история»

Для первых 2019 посетителей парка подготовлен сюрприз — они смогут посетит экспозицию бесплатно. В новогодние каникулы вход в парк «Россия — моя история» для гостей младше 18 лет будет свободным.

В обновленном парке появились новые выставки, квесты и эксклюзивные залы, например, «Исторический «Инстаграм», «Зал тысячи секретов», мультимедийное древо Романовых с живыми портретами, игровой зал «Бояре и крестьяне».

Стоимость билета для взрослых в исторический парк «Россия — моя история» составит 500 рублей, льготного (для студентов, пенсионеров и детей) — 300 рублей, семейного — 1000 рублей. Парк будет работать с 10:00 до 21:00 ежедневно, кроме понедельника.

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Как сообщало ИА REGNUM, площадки парка «Россия — моя история» есть в 19 городах страны. Их создают историки, художники, кинематографисты, дизайнеры, специалисты по компьютерной графике. Исторический парк в Москве на ВДНХ открылся в 2015 году. В 2018 году полгода в нём проводилась реконструкция. Площадь парка увеличилась почти до 28 тыс. кв. метров.

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