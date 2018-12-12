Два парка Москвы удостоены премии за лучший ландшафтный дизайн

Москва, 12 декабря 2018, 09:33 — REGNUM В Москве два столичных парка стали лауреатами IX Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре за 2018 год. Парки получили золотые дипломы в своих номинациях, сообщается на портале мэра Москвы.
Удостоены высших наград национальной премии по ландшафтной архитектуре Парк на Ходынском поле и Парк в пойме реки Битцы. Благоустройство парков завершилось осенью 2018 года.
В Парке на Ходынском поле международные эксперты высоко оценили решение сложной экологической задачи, в Парке в пойме реки Битцы — комплексный подход к благоустройству территории.
Всего за победу в Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре боролись более 50 претендентов из России, Польши, Швейцарии, Великобритании и Германии.
В Департаменте капитального ремонта Москвы пояснили, что «эта награда — высшие признание в профессиональном сообществе страны. Она означает, что столичные парки стали лучшими среди новых объектов городской среды в России».
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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в 2018 году благоустроено 82 зеленые зоны, в том числе 24 городских парка и природные территории, 25 новых парков по месту жительства и 33 знаковых объекта — бульвары и скверы.
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