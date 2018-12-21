В России выяснили, что заставляет США «нянчиться» с Порошенко: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 21 декабря, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Публикации в Facebook на русском будут контролировать из Латвии;
- США приходится нянчиться с Порошенко;
- Россия собирается держать на прицеле ракеты США в Европе;
- В отставку отправлен мэр Смоленска;
- После скандала с дольщиками у Путина в отставку готов уйти вице-губернатор Санкт-Петербурга.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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