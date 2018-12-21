Публикации Facebook на русском будут контролироваться из Латвии

Рига, , 14:59 — REGNUM Для регулирования публикаций пользователей на русском языке и языках стран Прибалтики социальная сеть Facebook планирует открыть отделение в столице Латвийской Республики. Об этом сообщает новостное агентство Delfi со ссылкой на слова вице-президента Facebook по контент-политике Ричарда Аллана.

Планируется, что рижский офис, в котором около 150 сотрудников будут следить за публикациями, будет открыт в 2019 году немецкой компанией ССС (Competence Call Center). Из сообщения следует, что основная задача данного подразделения — проверка публикаций на соответствие стандартам социальной сети. Несмотря на то, что сегодня в планах отслеживание публикаций только на русском, латышском, литовском и эстонском, в будущем список языков может быть увеличен.

«Люди, которые полагают, что увидели не отвечающее правилам содержание, сообщают об этом нам. Дальше мы используем комбинацию автоматических решений и человеческого участия. Участие человека очень важно. Учитывая наши размеры, вы можете представить количество сообщений, которые мы получаем», — заявил Аллан.