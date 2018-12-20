Симферополь, 20 декабря, 2018, 11:34 — ИА Регнум. Власти Крыма и Севастополя просят увеличить финансирование по федеральной целевой программе (ФЦП) развития региона на 200 млрд рублей, об этом 20 декабря заявил журналистам заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров.

Александр Горборуков ИА REGNUM Осваивание бюджета

«Суммарно то, что заявляют субъекты, — это порядка 200 млрд рублей по ряду объектов, которые были предложены», — отметил Назаров, который курирует реализацию ФЦП.

Он напомнил, что в настоящий момент объем финансирования по программе составляет 877,8 млрд рублей на более чем 800 объектов и мероприятий. Таким образом, в случае одобрения данного предложения общий объем программы превысит 1 трлн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года правительство РФ продлило федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» до 2022 года, увеличив её финансирование в общей сложности на 40 млрд рублей, до 877,8 млрд, с учётом регионального и внебюджетного софинансирования.

Вместе с тем, по словам депутата Госдумы РФ Дмитрий Белика («Единая Россия»), в Севастополе федеральную целевую программу развития на 2018 год по состоянию на 1 ноября выполнили лишь на 16−17%.

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