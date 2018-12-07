Региональные проекты Крыма имеют множество неточностей за неделю до сдачи

Симферополь, , 13:02 — REGNUM Крымским властям необходимо успеть представить все региональные проекты в правительство РФ до середины декабря, однако в документах есть множество неточностей. Об этом 7 декабря на рабочем совещании заявил глава РК Сергей Аксёнов.

«Срок — 14 декабря. Все они должны быть согласованы с федеральными министерствами, кроме этого нужно прописать и уточнить все целевые показатели, а также заложить средства в бюджеты профильных министерств и ведомств. На данный момент отдельные целевые показатели по всем министерствам всё еще пересматриваются и разбираются на составные части, поскольку существует множество неточностей, которые необходимо выверить и оптимизировать», — отметил Аксёнов.

При этом по его словам, необходимо учитывать особенности Крыма по всем направлениям и все доведённые региональные показали реально оценивать, исходя из возможностей и имеющегося финансирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что наиболее низкую эффективность работы при реализации ФЦП развития Крыма в республике показали госкомитет по охране культурного наследия и министерство культуры республики.

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