Крымским чиновникам дали три дня на решение проблем ФЦП

Симферополь, , 14:25 — REGNUM Государственные служащие крымских органов власти должны решать любые проблемы федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя в течение трёх дней, не более. Об этом на совещании в Совете министров 14 ноября заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Если самим не удалось уладить вопрос и нет пути решения, обязаны позвонить мне. Не нужно приходить через полгода ко мне в кабинет и говорить, что тогда, в апреле была такая-то ситуация. Даже слушать не буду, честно говорю. Если проблемные вопросы не были решены в трёхдневный срок — это означает, что исполнитель не прилагал никаких усилий. Неосвоение денег по этому году означает увольнение с должности», — подчеркнул глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что наиболее низкую эффективность работы при реализации ФЦП развития Крыма показали госкомитет по охране культурного наследия и министерство культуры республики.