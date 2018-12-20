Москва, 20 декабря, 2018, 10:02 — ИА Регнум. Большинство жителей России планируют встретить Новый год дома в кругу семьи или на даче. В ходе опроса об этом сказали 68% граждан (в 2015 году — 64%). Такие данные представил исследовательский холдинг «Ромир».

Пименов Юрий Иванович. Новый год. 1949

17% опрошенных пойдут в гости к друзьям, в 2015 году таких было больше — 22%. В кафе, ресторане или клубе планируют отметить Новый год 5% граждан.

За рубеж или в другие города России поедут праздновать по 1% россиян (в 2015 году — 2%).

Выросло число тех, кому придется провести новогоднюю ночь на работе, — с 1% в 2015 году до 2% в 2018 году. Пока не определились, где будут встречать Новый год, 6% опрошенных.

Опрос проведен в ноябре 2018 года. В опросе приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающие во всех федеральных округах России.

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Как сообщало ИА REGNUM, практически все жители России традиционно дарят подарки на Новый год. Большинство граждан (69%) будут поздравлять родных и близких.

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