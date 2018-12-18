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На Новый год метро и МКЦ в Москве будут работать всю ночь

Общество

Москвичам будет проще доехать до центра на праздничные мероприятия

На Новый год метро и МКЦ в Москве будут работать всю ночь
Московское метро

Москва, 18 декабря 2018, 09:37 — REGNUM  В Москве в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января метро и Московское центральное кольцо (МЦК) будут работать всю ночь без перерывов, сообщается на портале мэра Москвы.

В мэрии уточнили, что так горожанам будет проще доехать до центра, где в новогоднюю ночь пройдут праздничные мероприятия, концерты и уличные представления.

В частности, москвичи и гости столицы смогут встретить Новый год на Тверской улице и в городских парках. В новогоднюю ночь Тверская улица станет пешеходной.

Режим работы общественного транспорта в Москве изменят и в Рождественскую ночь. 7 января метро и МЦК закроются на час позже — в два часа ночи.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к Новому году пассажирские автобусы украсили праздничными стикерами. «Новогодние» автобусы курсируют на 16 маршрутах. Всего оформлены стикерами для поднятия настроения 50 городских автобусов.

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