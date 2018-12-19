Кого будут поздравлять жители России на Новый год – опрос

Москва, , 10:46 — REGNUM Практически все жители России традиционно дарят подарки на Новый год. Большинство граждан (69%) будут поздравлять родных и близких. Такие данные приводит исследовательский центр рекрутингового агентства Superjob.ru.

38% опрошенных приготовят новогодние подарки своим вторым половинам. 23% поздравят своих друзей. Ничего никому не будут дарить 16% респондентов.

Примечательно, что 13% не забудут подарки на Новый год себя. Причём подарки для себя граждане РФ покупают чаще, чем для коллег.

Опрос проведен 11—17 декабря 2018 года в: 810 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 10 тыс. респондентов от 18 лет и старше.

Читайте также: Новый год можно будет встретить в 25 парках Москвы

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Новый 2019 год можно будет встретить в крупных столичных парках. Так, с 31 декабря на 1 января новогоднюю праздничную программу подготовили 25 парков.

На данную тему: Назван город России с самой высокой новогодней ёлкой