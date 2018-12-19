Якутск, 19 декабря, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Стратегия развития Якутии до 2032 года с целевым видением до 2050-го официально утверждена и может начать реализовываться в регионе. В окончательном чтении этот документ приняли депутаты Госсобрания республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ил Тумэн.

Iltumen.ru Госсобрание Якутии

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По словам первого вице-премьера правительства Якутии Алексея Стручкова, в стратегии заложена глобальная идея об устойчивом развитии, суть которой в том, чтобы развитие нынешнего поколения якутян закладывало фундамент для движения вперёд будущих поколений.

Цель разработки стратегии-2032 — это определение целей, задач, приоритетов, направлений развития, ключевых проектов, результатов, основных параметров ресурсных источников, необходимых для достижения системы стратегических целей и задач долгосрочного социально-экономического развития республики. Документ призван консолидировать усилия органов государственной власти республики, органов местного самоуправления региона, институтов гражданского общества и каждого жителя Якутии на создание внутренних и внешних условий для реализации стратегических целей и задач социально — экономической политики республики.

Стратегия является основой для разработки и реализации государственных программ, схемы территориального планирования и плана мероприятий по социально-экономическому развитию Якутии.

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Ознакомившись с задачами стратегии, вице-спикер Госсобрания Виктор Губарев спросил о повышении уровня жизни в республике, количественных параметрах доли бедных и безработных. Депутат республики Михаил Эверстов задал вопрос о сроках строительства автодороги «Яна» в Верхоянском улусе. Народный избранник Пётр Аммосов высказал мнение о стратегической цели, направленной на создание благоприятных условий для развития ключевой ценности стратегии — человека. Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам семьи и детства Алёна Атласова отметила, что комитет активно принимал участие при обсуждении стратегии. Она говорила о доступности качества детской специализированной помощи, разработке мер по совершенствованию системы обеспечения образовательных учреждений чистой питьевой водой и качественным питанием, постановке на учет женщин на ранних сроках беременности, ранней диагностике заболеваний. Атласову также интересовала информация по инфраструктурным социальным объектам — срокам строительства онкологического и кардиологического диспансеров, какие работы будут проведены в 2019 году.

Депутат Юрий Григорьев задал вопрос об уровне безработицы в республике, в связи с этим, спросил о перспективах сохранения традиционного уклада жизни на селе, защите прав и интересов коренных малочисленных народов Севера.

«Каким мы видим социально-экономическое развитие в области сельского хозяйства, как развивать и что делать для этого?» — поинтересовался Григорьев.

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Председатель Контрольного комитета Ил Тумэна Евгений Перфильев уточнил, сколько средств из госбюджета было направлено на разработку стратегии. Он также задал вопрос об ожидаемой численности населения республики в 2031 году.

Выступали на тему стратегии Виктор Губарев, председатель постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарёва, народные депутаты республики Виктор Фёдоров и Михаил Эверстов.

После обсуждения республиканский закон «О Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2032 года с целевым видением до 2050 года» принят народными депутатами в окончательном чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, в планах руководства региона, прописанных в стратегии — снижать уровень бедности и расширять несырьевой сектор экономики.

«К 2032 году согласно стратегии мы видим республику лидером международного уровня по конкурентоспособности человеческого капитала. Стратегия направлена на создание условий для повышения благосостояния и качества жизни населения, обеспечение устойчивых темпов экономического роста», — отметил вице-премьер республики Алексей Стручков.

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Документ базируется на анализе приоритетных направлений стратегического планирования, конкретны проблемах республики и структурных дисбалансах. Первый этап реализации документа привязан к 2022 году, к этому сроку на проектную мощность, как ожидается, выйдут крупные индустриально-сырьевые проекты. 2024 год, как предполагается, станет контрольным с точки зрения реализации майских указов президента страны и ознаменуется качественным повышением социально-экономических показателей развития республики. По прописанному в стратегии плану на повышении доходов якутян и снижение бедности населения повлияют усилия руководства региона по обеспечению занятости в базовых отраслях и созданию новых несырьевых производств. К 2032 году должна быть достигнута цель — войти в число регионов-лидеров страны по экономическим показателям и показателям качества жизни населения, пояснили в правительстве республики.