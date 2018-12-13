Стратегия развития Якутии – «наскоро сшитый абстрактный документ»

Якутск, , 06:24 — REGNUM Стратегию развития Якутии до 2032 года, написанную ещё при экс-главе региона Егоре Борисове, с приходом нового руководителя Айсена Николаева изменили, но «прежние болячки перекочевали в изрядном количестве». К такому выводу пришёл внимательно прочитавший этот документ политолог Виталий Обедин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Вот те, кто писали стартегию-2032 развития Якутии — явно наслаждались. А я, похоже, именно страдал, всерьёз читая этот документ. Я так-то одну стратегию, разрабатывавшуюся при Егоре Борисове уже изучал — то было чистой воды «северное фэнтэзи». Новая Стратегия разрабатывается при новом главе… впрочем, делают её люди старые (весь фин-экономический блок остался старый), поэтому я не удивился, увидев, что прежние болячки перекочевали в изрядном количестве. Стратегия по-прежнему представляет из себя довольно абстрактный документ, наскоро сшитый из планов и хотелок разных ведомств. Это видно даже по тексту — местами куски написаны в разных стилях, общий концепт документа выдерживается достаточно формально», — поделился наблюдениями эксперт.

Виталий Обедин был удивлён тем, что даже самые очевидные и простые цифры «авторы сверять не утруждались — главное было сверстать все собранное в один файл». В пример политолог приводит информацию о численности населения Якутии. По его данным, в начале стратегии говорится о том, что количество жителей республики к 2022 году достигнет 1 млн человек, а через 10 страниц уже написано следующее: «стабилизация численности населения Якутии на уровне 959 898 тыс. человек в 2032 году».

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«Ладно, опустим опечатку (просто «959 898 тыс. человек» это, на минуточку, 959 898 000 человек, то есть немногим меньше, чем в Индии). Но объясните, что такого надо сделать для «привлекательности для жизни» в Якутии, чтобы спустя ровно 10 лет после достижения отметки в миллион жителей (2022 г.), этот демографическая кривая опустилась ниже уровня текущего, 2018 года (нас сейчас примерно 964 тыс.)?!», — недоумевает политолог.

И подобных ошибок, уверяет Виталий Обедин, встречается немало, в том числе меняются цифры по продолжительности жизни населения республик: в разных местах встречается 70,6 и 70,8 лет по данным на 2016-й год, а продолжительность жизни в 2032-м должна составить то 76,09 лет, то 77 и более лет.

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«Это вроде мелочь, но мы же говорим о серьезном документе. Это — как бы наши коллективные планы на жизнь», — удивлён таким подходом к написанию стратегии развития республики Виталий Обедин.

Как сообщало ИА REGNUM, стратегия развития Якутии обещает жителям республики среднедушевые доходы в 6−7 прожиточных минимумов, акции республиканских и глобальных организаций и возможность свободного ведения бизнеса. Достичь высоких экономических показателей руководство региона намерено с помощью воспитания нового, особого интеллектуального поколения. Предполагается, что по завершении реализации стратегии республику ждёт достижение мирового уровня в социально-политической жизни, экономике, науке, образовании и культуре республики.