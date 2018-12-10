Стратегия развития Якутии заложит фундамент для будущих поколений

Якутск, , 12:50 — REGNUM В Якутии состоялось общественное обсуждение стратегии развития республики до 2032 года с целевым видением до 2050-го. В планах руководства региона на этот период — снижать уровень бедности и расширять несырьевой сектор экономики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Совещание по основным задачам этого ключевого для республики документа прошли под председательством вице-премьера республики Алексея Стручкова.

«К 2032 году согласно стратегии мы видим республику лидером международного уровня по конкурентоспособности человеческого капитала. Стратегия направлена на создание условий для повышения благосостояния и качества жизни населения, обеспечение устойчивых темпов экономического роста», — отметил он.

По словам замминистра экономики региона Василия Десяткина, работа над стратегией велась на протяжении нескольких лет. Документ базируется на анализе приоритетных направлений стратегического планирования, конкретны проблемах республики и структурных дисбалансах. В проекте стратегии в том числе отражены ключевые приоритетные направления развития страны на ближайшие шесть лет, обозначенные в «майском» указе президента РФ Владимира Путина.

Первый этап реализации документа привязан к 2022 году, когда республика отметит 100-летие Якутской АССР. Как ожидается, к этому сроку на проектную мощность выйдут крупные индустриально-сырьевые проекты: якутский центр газодобычи в Ленском промышленном инфраструктурном узле, продолжится расширение Западной комплексной провинции, Южного промышленного комплекса, Восточной горнодобывающей промышленности, начнётся реализация арктических проектов.

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2024 год, как предполагается, станет контрольным с точки зрения реализации майских указов президента страны и ознаменуется качественным повышением социально-экономических показателей развития республики. По прописанному в стратегии плану на повышении доходов якутян и снижение бедности населения повлияют усилия руководства региона по обеспечению занятости в базовых отраслях и созданию новых несырьевых производств. На данном этапе также должна быть реализована Национальная программа развития Дальнего Востока, которую запустят в сентябре 2019 года.

К 2032 году к 400-летию вхождения Якутии в состав Российского Государства должна быть достигнута цель — войти в число регионов-лидеров страны по экономическим показателям и показателям качества жизни населения, пояснили в правительстве республики.

Прогнозируется, что на начальном этапе реализации стратегии источниками экономического роста останутся уже сформированные традиционные территории, на которых расположены действующие и перспективные производственные мощности. Далее будет возобновлена инициативная активность по привлечению инвестиций в промышленные проекты. Важную роль в снижении показателей бедности будет играть региональная политика. В среднесрочной перспективе видится развитие несырьевого сектора экономики. Так, согласно стратегическим документам в несырьевом секторе планируется создание 10 тысяч новых рабочих мест к 2022 году. Для реализации Стратегии социально-экономического развития республики до 2032 года будет создан специальный проектный офис.

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Как сообщало ИА REGNUM, стратегия развития Якутии обещает жителям республики среднедушевые доходы в 6−7 прожиточных минимумов, акции республиканских и глобальных организаций и возможность свободного ведения бизнеса. Достичь высоких экономических показателей руководство региона намерено с помощью воспитания нового, особого интеллектуального поколения. Предполагается, что по завершении реализации стратегии республику ждёт достижение мирового уровня в социально-политической жизни, экономике, науке, образовании и культуре республики.