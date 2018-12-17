Москва, 17 декабря, 2018, 11:20 — ИА Регнум. По итогам 2018 года сотрудники компаний и организаций в России могут рассчитывать на тринадцатую зарплату, которая в среднем составит 13 тыс. рублей. Это на 6,6% больше, чем в 2017 году. Однако дополнительные выплаты работодатели планируют начислить далеко не всем работникам. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитической компании «ФинЭкспертизы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Премия

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Так, предполагается, что самые большие доплаты в 2018 году получат работники финансовой и страховой сферы — в среднем 82 тысячи рублей, пишет «Российская газета». За ними с большим отрывом идут горняки и работники нефтегазовой отрасли — 33,1 тысячи рублей, госслужащие и правоохранители системы — 29,9 тысячи. Меньше всех причитается занятым в общепите и отельном бизнесе — 2,3 тысячи рублей.

При этом аналитики отмечают, что советские традиции тринадцатой зарплаты уже канули в Лету.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам работы за 2018 год в России премировать всех своих сотрудников планируют только 18% компаний-работодателей. Так, согласно результатам опроса сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru, 24% работодателей намерены премировать только некоторые категории сотрудников, а 58% компаний — вообще не планируют выдавать премии.