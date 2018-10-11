Названы лучшие работодатели мира по версии Forbes

Москва, , 09:24 — REGNUM Лучшими в мире работодателями являются американские компании. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, представленного журналом Forbes. Так, наиболее привлекательной для трудоустройства среди 500 компаний оказалась материнская компания Google — Alphabet. На второй и третьей строчках списка расположились корпорации Microsoft и Apple.

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Российские компании в рейтинге также упомянуты. По сравнению с 2017 годом их количество увеличилось до пяти. Так, выше всех в списке поднялась Московская биржа, занявшая 117-е место в рейтинге. На 167-й строчке расположился «Сургутнефтегаз», Объединенная авиастроительная корпорация стоит на 278-й позиции. «Аэрофлот» занял 341-е место, а «Лукойл» — 450-е.

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Четыре компании России включены в список лучших работодателей мира

Составители рейтинга проанализировали свыше 430 тыс. анкет сотрудников различных компаний, в которых они дали оценку своему работодателю, а также ответили на вопрос, порекомендовали бы они место своей работы для трудоустройства друзьям или родственникам.

Как сообщало ИА REGNUM, первый в истории журнала Forbes мировой рейтинг наиболее привлекательных для трудоустройства компаний World's Best Employers 2017 был опубликован 10 октября 2017 года. Он был составлен на основе списка 2 тыс. крупнейших публичных компаний мира. Во внимание принимались имидж компаний и условия работы. В списке оказались четыре российских компании — банк ВТБ (486-я строчка), химический холдинг «ФосАгро» (474-е место), Московская биржа (466-е место) и Магнитогорский металлургический комбинат, занявший 214-ю строчку. Первое место в рейтинге заняла материнская компания Google — Alphabet.

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