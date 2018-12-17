Киев, 17 декабря, 2018, 07:17 — ИА Регнум. Власти Украины не будут продлевать режим военного положения в стране, если со стороны России не начнётся «широкомасштабная агрессия». Такое заявление на пресс-конференции в Киеве сделал президент Украины Пётр Порошенко.

President.gov.ua Пётр Порошенко

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Порошенко сможет лично продлевать военное положение, сколько будет нужно?

«Если не начнётся широкомасштабная агрессия, вторжение войск Вооруженных сил Российской Федерации на территорию Украины за пределами линии столкновения и административной границы Крыма, военное положение продлено не будет», — приводит телеканал «112 Украина» слова главы государства.

По словам Порошенко, после того как режим военного положения перестанет действовать, в стране начнётся подготовка к президентским выборам 31 марта. При этом, как отметил украинский лидер, военное положение в любом случае «не будет мешать проведению выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, после инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе, которые были задержаны российскими пограничниками за незаконное пересечение госграницы с РФ, президент Украины Пётр Порошенко ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении военного положения на 30 дней в десяти областях страны и внёс в раду законопроект о его утверждении. 26 ноября Верховная рада одобрила указ главы государства. Документ вступил в силу 29 ноября.

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Напомним, выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, но в случае введения военного положения, они пройдут осенью, одновременно с выборами в Верховную раду.