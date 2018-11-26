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Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Политика

Военное положение вводится до 25 января 2019 года

Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 26 ноября 2018, 16:07 — REGNUM  Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о введении в стране военного положения.

Согласно указу, военное положение на Украине вступило в силу с 15:00 мск 26 ноября и будет действовать до 15:00 мск 25 января 2019 года.

Напомним, решение о введении в стране военного положения было принято ранее на экстренном заседании военного совета Украины, которое было созвано для обсуждения ситуации с задержанием украинских военных кораблей 25 ноября в территориальных водах России.

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