Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Киев, 26 ноября 2018, 16:07 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о введении в стране военного положения.
Согласно указу, военное положение на Украине вступило в силу с 15:00 мск 26 ноября и будет действовать до 15:00 мск 25 января 2019 года.
Напомним, решение о введении в стране военного положения было принято ранее на экстренном заседании военного совета Украины, которое было созвано для обсуждения ситуации с задержанием украинских военных кораблей 25 ноября в территориальных водах России.
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