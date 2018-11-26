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Президентские выборы на Украине могут перенести на осень — мнение

Политика

Депутат Верховной рады рассказал, кому выгодны провокации в Чёрном и Азовском морях

Киев, 26 ноября 2018, 08:33 — REGNUM  В случае введения военного положения на Украине, выборы президента могут перенести на осень, заявил один из представителей фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде, сообщило 26 ноября издание Strana.ua.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, но в случае введения военного положения, они пройдут осенью, одновременно с выборами в Верховную раду. Кроме того, на время военного положения президент Пётр Порошенко получит полный контроль над СМИ, отметил собеседник издания.

Напомним, после провокации ВМС Украины в районе Керченского пролива Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил ввести в стране военное положение на 60 дней. Инициативу СНБО поддержал президент Украины Пётр Порошенко, 26 ноября это предложение рассмотрит Верховная рада.

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А также: Верховная рада рассмотрит введение военного положения на Украине

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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