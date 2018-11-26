Порошенко сможет лично продлевать военное положение, сколько будет нужно?

Киев, , 20:13 — REGNUM Во фракции «Народный фронт» (входит в правящую коалицию) заявляют о возможности продления режима военного положения, которое сегодня, 26 ноября, может утвердить Верховная рада, передает корреспондент ИА REGNUM.

С таким заявлением выступил представитель политической силы Леонид Емец.

«Указ президента о введении военного положения поддержать… Предусмотреть срок действия положения на 30 дней с последующей пролонгацией еще на 30 при необходимости (нужно будет решение парламента). Закрепить дату выборов президента 31 марта. Военное положение на отдельных территориях, а не на всю Украину», — заявил Емец.

В свою очередь, журналист Анна Степанец ссылаясь на политика, экс-депутата Рды нескольких созывов и юриста Степана Гавриша, сообщает, что в случае первоначального принятия документа продлевать военное положение президент может дальше и без Верховной рады.

«Закон говорит только о том, что военное положение прекращается автоматически, в срок определённый указом. Ничего не говорится о том, что президент может продлить его единолично. Но и не говорится, что не может», — отмечает Степанец.

ИА REGNUM напоминает, что в Верховной раде Украины в закрытом режиме уже больше 3-х часов (с 16:00 по местному времени) продолжаются консультации по введению в стране военного положения. Посетил парламент и президент Порошенко, однако покинул Раду без выступлений и заявлений. Состоится ли сегодня голосование — не ясно.

Тем временем, Порошенко выступил с телеобращением к народу Украины, в котором подкорректировал первоначальный указ о введении ВП. Он заявил, что режим военного положения будет введен на 30 дней, чтобы выборы президента Украины состоялись 31 марта 2019 года, и не будет предусматривать ограничение прав и свобод — хотя Совет национальной безопасности и обороны рекомендовал ввести военное положение на 60 дней, тем самым автоматически сдвигая начало избирательной кампании.

«Сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций и инсинуаций. Военное положение продлится тридцать дней, и завершится в середине декабря», — заявил в телеобращении Порошенко.