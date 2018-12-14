Санкт-Петербург, 14 декабря, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Петербургские власти приняли решение не застраивать зону вокруг СКК «Петербургский» в Московском районе города. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 декабря в аппарате вице-губернатора Игоря Албина. Кроме того, реконструкция самой арены будет проведена только по итогам конкурса.

ХК СКА Проект новой хоккейной арены на месте СКК

Ранее предполагалось, что эти земли отдадут под застройку коммерческим жильем хоккейному клубу «СКА», так как клуб собирается инвестировать в реконструкцию спортивной арены. Но «реконструкция» на деле оказалась проектом сноса старого здания и возведением на его месте нового.

В Смольном 14 декабря вице-губернаторы Игорь Албин, Владимир Кириллов и советник градоначальника по экономике и финансам Евгений Елин встретились с представителями ХК «СКА», чтобы обсудить подготовку к чемпионату мира по хоккею 2023 года. По словам Албина, врио губернатора Александр Беглов пообщался с градозащитниками, после чего определил некоторые ограничения.

«Первое касается создания жилого комплекса в зоне тяготения к СКК — строительство жилья в этом районе мы не планируем! Второе: большой блок наших совместных действий мы связываем с комплексным благоустройством территории, прилегающей к спортивно-культурному объекту, это парковочные места, зеленые насаждения общего пользования, новые общественные пространства, досуговые зоны. Партнер города по проекту должен принимать в этом активное участие», — заявил Албин.

Он подчеркнул, что город готов обсуждать с потенциальным инвестором финансово-экономическую модель проекта только при принятии им этих исходных условий. Взамен Петербург может выделить капитальный грант из бюджета, размер которого будет определен позднее на основе международного опыта создания аналогичных стадионов, после уточнения расходов и прогнозных цифр доходности. Однако эксперты уже оценили, что объем гранта не превысит 10 млрд рублей.

Албин отметил, что остается «совсем немного времени на создание новой, вместительной ледовой арены, соответствующей мировым стандартам».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Градостроительный совет не одобрил снос советского здания СКК, на чём настаивают авторы проекта и заказчики. Это отстаивал и лично вице-президент клуба СКА Роман Ротенберг, считая необходимым превзойти Madison square garden в Нью-Йорке и О2 в Лондоне.

«Вместимость арены на хоккее — до 22 тысяч человек, на концертах — до 23 тысяч. Срок ввода в эксплуатацию — первый квартал 2023 года. Размер инвестиций — от 18 до 20 млрд рублей», — описал он свое видение проекта. Одновременно с созданием арены клуб планирует открыть детскую хоккейную школу на 700 человек, секции по дзюдо и другим видам спорта.

Глава комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга Владимир Григорьев сообщил во время совещания, что «фасадные решения нового спортивного объекта требуют доработки», а вопрос об объемно-планировочных решениях — то есть о сносе либо реконструкции здания в имеющемся контуре — «остается в поле дискуссии» и во многом зависит от итогов технической экспертизы, которая должна определить состояние конструкций нынешнего СКК, возможность их сохранения.

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Заметим, в ходе заседания Градсовета несколько экспертов подтвердили, что советская конструкция еще далеко не выработала свой ресурс. Игорь Албин поручил до конца декабря подготовить конкурс на реконструкцию, от чего ранее Владимир Григорьев считал возможным отказаться ввиду якобы нехватки времени, а также подготовить финансовую модель проекта, предусмотрев выплату капитального гранта инвестору в период 2020—2023 годов.

Кроме того, ХК «СКА» порекомендовали «доработать фасадные и архитектурно-планировочные решения эскизного проекта нового спортивно-концертного комплекса с учетом рекомендаций Градостроительного совета».