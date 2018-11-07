«Это снос»: архитекторы Петербурга разгромили проект «реконструкции» СКК

Карина Саввина, , 19:00 — REGNUM

Архитекторы раскритиковали эскизный проект «реконструкции» Спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» в Северной столице, заявив, что увидели в плане снос уникального и безупречного образчика советской архитектуры. Претензии к проекту возникли у большинства высказавшихся на заседании членов Градостроительного совета Петербурга, куда представители заказчика вообще не явились, сообщает 7 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Об амбициях создать крупнейшую в Европе хоккейную арену еще в августе текущего года заявил президент хоккейного клуба «СКА» Геннадий Тимченко. Арена должна вместить 21,5 тыс. зрителей. Хоккейный клуб намерен вложить 20 млрд рублей в проект, взамен город предоставит ему возможность построить коммерческое жилье на прилегающих территориях.

Проект подавался как реконструкция обветшавшего спортивно-концертного комплекса, у которого, якобы, вот-вот обрушится крыша. Работы собирались завершить к 2023 году, когда в городе на Неве пройдет хоккейный чемпионат мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Тимченко: СКА планирует построить самый большой ледовый дворец в мире

Эскиз представил главный архитектор компании «Лайфкволити эволюшн» Денис Левченко. Он пояснил, что новое здание будет выше существующего на 5 метров, достигнув 45 метров, а также будет шире в диаметре — основной барабан новой арены диаметром 184 метра «поглотит» старый, в 160 метров.

В здании будет восемь уровней, один из них расположится под землей. Его отведут под парковку примерно на 2300 машин, из расчета 1 автомобиль на 10 обычных зрителей и 1 автомобиль на 5 сотрудников СКК. Для грузового транспорта предусмотрели четыре въезда, также в СКК появятся буферные зоны с кафе, вип-ложа на 140 человек и еще 50 скайбоксов премиум-класса на 18 человек каждый. Они спроектированы на 4 и 5 уровнях, в то время как нижние и верхние трибуны — на 2 и 6 уровнях соответственно.

«Основная концепция интерьеров и общих пространств — создать вестибюли с максимально понятными связями, сохранить открытые конструкции и инженерные коммуникации. Работая над дизайном здания, мы преследовали цель передать энергию и мощь, которая кипит внутри арены во время мероприятий. Кольца, которые опоясывают здание, имеют различный рельеф, а благодаря чередованию освещенных и затененных участков характер фасада будет меняться в зависимости от освещения», — пояснил Левченко.

Выход за нормативные регламенты по высоте — подъем здания выше 40 метров — требует особого разрешения властей. Однако эта деталь показалась Градсовету не самой важной проблемой.

«Это фактически снос», — резюмировал впечатления от проекта член-корреспондент РААСН Олег Романов, глядя на экран с футуристичным комплексом.

Другие архитекторы согласились, что им под видом реконструкции продемонстрировали новое строительство. И поинтересовались, не предпринималась ли попытка рассчитать все же реконструкцию уже имеющегося здания — это, может быть, выйдет и дешевле, и исторически справедливей.

Как пояснил Денис Левченко, попытки предпринимались, но он быстро сдался. «К сожалению, габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21,5 тысяч зрителей», — сказал он.

Почему нужно, чтобы внутрь уместилось именно столько людей, проводился ли анализ, где сравнения с подобными аренами в Европе, он объяснить так и не смог. «Потому что такова потребность заказчика. Такая арена нужна городу», — произнес Левченко.

На помощь пришел главный архитектор Петербурга, глава комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Владимир Григорьев. Он сообщил, что арена, как обычно это происходит в Петербурге в последние годы, строится не просто так, а к большому турниру — чемпионату мира по хоккею 2023 года. «Что ты врешь», — возмущенно прошептал анонимный слушатель, сидящий справа от корреспондента ИА REGNUM.

Из зала посыпались вопросы: «Кто требует 21 тысячу зрителей? НХЛ? КХЛ? Где документы? Произошли какие-то изменения по вместимости? Ведь в Петербурге уже недавно проводили чемпионат мира по хоккею вполне успешно, и все зрители поместились. Почему в Европе чемпионаты регулярно проводятся на менее крупных площадках?».

Читайте ранее в этом сюжете: Указание Путина: Петербург может обрести крупнейший ледовый дворец в Европе

Архитектор Евгений Герасимов предпринял героическую попытку выяснить у Григорьева, получил ли ХК «СКА» какие-то обещания от города относительно этого объекта. Кому все-таки «нужен» такой подход — городу или руководству клуба?

Григорьев пояснил, что СКА заказал проект, так что очевидно, что клуб имеет намерение эксплуатировать здание. Для этого готовится конкурс. «Еще не решено. Может быть, (конкурс на эксплуатацию) выиграет «Бостон Брюинз», — усмехнулся главный архитектор. Впрочем, команда из американского штата Массачусетс, как и российская, может рассчитывать только на аренду, в собственность Петербург не собирается отдавать ни здание, ни землю под ним.

Тогда участники заседания Градсовета обратили внимание на другие преференции, которые получает заказчик, а именно — на жилую застройку в округе. «Ведь здесь не останется пустырь. Как мы можем оценить проект, не видя, что будет вокруг», — недоумевали они. Но визуализацию будущих жилых кварталов Денис Левченко им предложить не смог.

Заметим, 31 августа глава комитета по инвестициям Смольного Ирина Бабюк заявила, что конкурс на реконструкцию будет объявлен в октябре. Этого не произошло, на Градсовете представили лишь проект ООО «Лайфкволити эволюшн». В ответ на недоумение зала относительно причин, по которым было решено отказаться от конкурса для столь знакового для Петербурга объекта, председатель КГА Владимир Григорьев заявил, что на всё это нет времени.

Читайте ранее в этом сюжете: Конкурс на масштабную реконструкцию СКК «Петербургский» объявят в октябре

«Мы всегда торопимся, на конкурс нет времени», — сообщил чиновник. Он добавил, что сначала в подготовке проекта участвовала другая проектная организация, но почему-то «ни у кого не возникало сомнений насчет (отсутствия) конкурса». «Мы об этом не знали!» — ответили ему из зала. «Ну, может быть, это не имело публичной огласки. Но Явейн не даст соврать: мы обсуждали вопрос возможного сноса СКК. Утечка была. Моё личное мнение — сложилась несчастливая традиция с конкурсами в городе», — сообщил чиновник.

«И что, теперь их не делать?» — не понял один из членов Градсовета. Григорьев вздохнул: с одной стороны, делать надо, конечно, и КГА приветствует здоровую конкуренцию идей. Но практики позитивной не сложилось.

«На набережную Европы был конкурс, на Мариинский театр, на стадион… Ну, что сейчас комментировать?» — развел руками главный архитектор.

Тогда зал принялся критиковать внешний вид здания. Посыпались такие эпитеты, как «консервная банка» и «перебинтованная голова больного человека».

Руководитель «Студии-44» Никита Явейн, который до этого не дал соврать чиновнику Григорьеву, все же предложил авторам проекта попробовать вписать нужные параметры по посещаемости в существующие объемы. Архитектор Феликс Буянов заявил, что современный проект начисто проигрывает старому по масштабности, красоте, уничтожает образчик социалистического реализма.

СКК, к слову, в свое время удостоился всяческих архитектурных премий, был построен для 25 тысяч зрителей. Хотя это и не предусматривало ни vip-персон, ни доступа инвалидов, ни современных требований по безопасности, но с этими данными можно было бы работать, полагают архитекторы. В конце концов, там «Зенит» впервые в 1984 году стал чемпионом страны по футболу!

Архитектор Михаил Мамошин и вовсе назвал происходящее глупостью. «Всё началось с того, что разбирали храмы. Многое в городе разобрали. Сегодня жертвой является архитектура советского периода. Мы должны не допустить этого. Данное здание уникально во всех отношениях», — сказал глава «Архитектурной мастерской Мамошина».

Он напомнил, что на этом самом месте после революции предполагалось построить самое высокое здание Петербурга, сталинскую башню. Высотку не стали строить, изменилось время, но появился другой, сопоставимый по значимости проект — СКК.

«Ни разу не слышал критику в его адрес. Никогда не было. Это здание безукоризненно сделано», — припечатал Мамошин.

Он сообщил, что в Минкультуры уже лежит на рассмотрении список объектов советской архитектуры, которые следует охранять как наследие, и петербургский СКК должен быть в этом перечне. «Наша задача — упредить общество от ошибки. Упредить заказчика от ошибки. Мы вершим безаналоговую какую-то глупость», — возмутился Мамошин.

Публика не могла не заметить, что никто так внятно и не ответил, зачем ледовой арене после реконструкции вмещать 21 тысячу зрителей. «Эта емкость — она просто «хотелка» заказчика. А если он захочет не 20, а 40 тысяч, мы тоже будем рассматривать?» — спросили из зала.

«Сейчас бы, конечно, здорово выступить заказчику», — признал Владимир Григорьев, которому вновь пришлось отдуваться за отсутствующих. Но, так как со стороны ХК «СКА» никого не было, создавалось впечатление, будто заказчик прислал на заседание своего представителя в виде Владимира Григорьева.

Наконец, глава КГА решил задать авторам проекта собственный вопрос, так как и у него тоже возникли свои претензии. Он заметил, что в новой арене предусмотрено только два отдельных въезда для vip-гостей. По мнению чиновника, обычный «рачительный» посетитель приедет, наверное, заранее, часа за три. Но ждать такого от «випов» Григорьев бы не стал.

«У вас примерно 1,5 тысячи «випов». Это примерно 800 машин. Условно они будут приезжать за 20 минут, за полчаса. Сколько займет выход из vip-автомобиля? Это не шесть секунд точно, я вам говорю. Плюс еще дама, туда-сюда», — рассудил Григорьев, справедливо предположив, что vip-персонами в России обычно являются мужчины в сопровождении.

«Вы по емкости просчитывали, что да, 1,5 тысячам «випов» хватит этих двух заездов, чтобы пройти машинам за час?» — напал Григорьев на архитектора Левченко. Левченко признал поражение: «Этот вопрос все еще требует проработки».

Читайте ранее в этом сюжете: Чемпионат мира по хоккею пройдет в Петербурге в обновленном СКК