Москва, 12 декабря, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов, находясь в служебной командировке в Москве, встретился с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 декабря, в администрации главы республики.

R-19.ru Геннадий Зюганов и Валентин Коновалов (справа)

Зюганов и Коновалов обсудили социально-экономическую ситуацию в Хакасии, перспективы развития республики, процесс формирования регионального правительства.

«Руководитель компартии заверил главу Хакасии, что фракция КПРФ и он лично будут добиваться максимальной поддержки региона со стороны федерального центра», — говорится в сообщении на официальном сайте правительства Хакасии.

Добавим, пока Валентин Коновалов находился в Москве (это его первая рабочая поездка в Москву в качестве руководителя региона), в Хакасии случилось ЧП. В городе Черногорске из-за нехватки угля люди мёрзнут в квартирах.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по итогам второго тура губернаторских выборов, состоявшегося 11 ноября 2018 года. Имя Коновалова было в бюллетенях единственным, так как все остальные кандидаты, в том числе единоросс Виктор Зимин, руководивший Хакасией почти 10 лет, снялись с выборов. В день второго тура выборов, 11 ноября, Валентина Коновалова поддержали 57,57% избирателей от общего числа пришедших на выборы.

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