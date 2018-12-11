Лондон, 11 декабря, 2018, 09:39 — ИА Регнум. Власти Великобритании приостановили выдачу «золотых виз» иностранным инвесторам, включая граждан РФ. Однако льготный вид на жительство уже перестал привлекать состоятельных людей из России, пишет журнал Forbes.

Биг Бен. Лондон. Англия

О временном прекращении выдачи «золотых виз» заявила британский министр иммиграции Кэролайн Ноукс. Такой шаг связан с масштабным отмыванием средств, полагает издание.

От претендента на получение «золотой визы» ждали готовности вложить в британскую экономику не менее $2,5 млн. Несмотря на высокий порог, за девять месяцев 2018 года её получили, по данным МВД Великобритании, 38 российских граждан.

Охлаждение российско-британиких отношений после инцидента в Солсбери и обвинений в адрес Москвы со стороны Лондона говорит о потере интереса богатых российских граждан к «золотым визам», говорится в публикации. Изменения в законах России и Британии также отозвались падением спроса на дорогую недвижимость среди российских инвесторов.

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