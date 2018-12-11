Москва, 11 декабря, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В Москве 14 декабря открывается фестиваль «Путешествие в Рождество». В рамках фестиваля пройдет более 8 тысяч мастер-классов для детей и взрослых, сообщается на портале мэра Москвы

ThomasRotarius Рождественнская ярмарка

Например, гостей фестиваля научат готовить праздничные блюда и мастерить новогодние подарки, помогут освоить столярное дело и старинные ремесла.

На мастер-классах будет посмотреть диафильмы и послушать лекции, посвященные истории, культуре и правилам хороших манер.

Также в программе фестиваля — приготовление праздничных блюд российских регионов и зарубежных стран, старинные и современные рецепты, угощения из сказок и сладкие подарки. Например, можно будет приготовить плюшки фрекен Бок или молодильные яблочки.

Кроме того, гости смогут наблюдать за уличными представлениями и спектаклями на льду, а также участвовать в спортивных играх и экскурсиях.

Отмечается, что мастер-классы будут проходить в теплых павильонах бесплатно. Попасть на них смогут все желающие — предварительной регистрации не требуется.

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Как сообщало ИА REGNUM, шестой фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в столице с 14 декабря по 13 января. Напомним, пятый юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество» посетили более 14 миллионов человек. Он проходил с 22 декабря по 14 января.

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