Москва, 3 января, 2019, 10:49 — ИА Регнум. В Москве в 2018 году отреставрировали 184 памятника архитектуры. За восемь лет отреставрировано 1167 памятников истории и культуры. На сегодняшний день число проблемных зданий сократилось до 248, сообщили в Стройкомплексе.

Kalan Здание посольства Чили в Москве (Денежный переулок, 7)

По данным ведомства, в 2010 году в столице насчитывалось 1325 памятников архитектуры в плохом состоянии. В этом же году в столице стартовала реставрационная программа.

В настоящее время в Москве проблемные здания взяты на контроль. Их будут реставрировать или собственники, или инвесторы.

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Как сообщало ИА REGNUM, построенный в стиле модерн в начале XX века двухэтажный жилой особняк в Денежном переулке Москвы, в котором в настоящее время располагается посольство Чили, приведут в первозданный вид.

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