Москва, 9 декабря, 2018, 23:44 — ИА Регнум. В Содружестве Независимых Государств (СНГ), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) отсутствует какой-либо диктат, поэтому в этих союзах никто никому ничего не навязывает. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар».

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

"У нас в нашем общем «доме» ОДКБ, ЕАЭС, в отличие от других союзов, скажем, Североатлантического альянса (НАТО), нет какого-то диктата», — сказал дипломат, слова которого обнародованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Лавров отметил, что «полный консенсус» в НАТО обеспечивается при помощи давления и иногда даже угроз. По его словам, данный подход партнёрским или товарищеским назвать нельзя.

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